Все още има опасност за 85-годишната жена, която вчера беше намушкана с нож от пияна литовка в супермаркет във Варна. Тя е на командно дишане.

Добро е състоянието на един от нападните мъже, който също е в болница.

Другите двама по-леко пострадали са на домашно лечение.

47-годишната жена от Литва е настанена в Клиниката по психиатрия към УМБАЛ "Св. Марина" във Варна.

Настанените в болница, са изгубили много кръв и лекарите призоват всеки, който има възможност, да дари кръв.

"Мъж на около 50 години, който има 2 порезни наранявания, едното от които е дълбоко и е засегнало белия дроб. Колегите от гръдна хирургия са направили операция. Едното нараняване не е проникващо, другото е опасно. Там пациентът е загубил доста кръв, над литър кръв е загубил. Другата пациентка е с две наранявания, едното от които е животозастрашяващо, много опасно. От гръдния кош ножът е слязъл до черния дроб и е нарушил целостта на черния дроб, има срязани ребра." Коментира д-р Валентин Власаков, началник на Отделението по реанимация в МБАЛ "Св. Анна", предаде БНТ.