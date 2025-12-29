Районният съд във Варна наложи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 22-годишен водач, засечен да управлява автомобил "Фолксваген“ след употреба на канабис. Деянието е установено при проверка на бул. "Христо Ботев“, в района на северен пътен възел преди Аспаруховия мост, през нощта на 16 юни миналата година. Подсъдимият бе лишен от право да управлява автомобил в продължение на една година и 4 месеца.Друг 36-годишен водач е хванат на 27 октомври тази година във Варна да шофира автомобил "БМВ“ след употреба на амфетамин и метамфетамин. При извършената му проверка на тази дата е установено още, че подсъдимият държи в себе си без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с общо нетно тегло 1,83 грама и на стойност около 128 лева. Съдът одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, като за всяко от деянията бяха определени отделни наказания, а подсъдимият следва да изтърпи общо наказание в размера на по-тежкото от тях – 4 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. За срок от една година и 4 месеца 36-годишният подсъдим ще бъде лишен от право да управлява МПС.И при двата случая, освен направените по делата разноски, подсъдимите следва да заплатят равностойността на управляваните автомобили, тъй като не са тяхна собственост.Съдебните актове са окончателни.