Районният съд във Варна наложи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 22-годишен водач, засечен да управлява автомобил "Фолксваген“ след употреба на канабис. Деянието е установено при проверка на бул. "Христо Ботев“, в района на северен пътен възел преди Аспаруховия мост, през нощта на 16 юни миналата година. Подсъдимият бе лишен от право да управлява автомобил в продължение на една година и 4 месеца.

Друг 36-годишен водач е хванат на 27 октомври тази година във Варна да шофира автомобил "БМВ“ след употреба на амфетамин и метамфетамин. При извършената му проверка на тази дата е установено още, че подсъдимият държи в себе си без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с общо нетно тегло 1,83 грама и на стойност около 128 лева. Съдът одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, като за всяко от деянията бяха определени отделни наказания, а подсъдимият следва да изтърпи общо наказание в размера на по-тежкото от тях – 4 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. За срок от една година и 4 месеца 36-годишният подсъдим ще бъде лишен от право да управлява МПС.

И при двата случая, освен направените по делата разноски, подсъдимите следва да заплатят равностойността на управляваните автомобили, тъй като не са тяхна собственост.

Съдебните актове са окончателни.