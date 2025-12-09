Ето какво направиха на Летище Варна!
Историята е изключително любопитна - на 24 декември 1919 г. във Варна каца първият транспортен самолет по линията София-Варна, носещ пощенски пратки. Тогава летището се нарича "Тихина“ и се намира край квартал "Аспарухово“, на запад от Аспахуровия мост, и има площ от 1000 – 1500 декара. Тази линия просъществува само за един месец. Едва през 1947 г. между Варна и София е открита постоянна въздушна линия. На 2 август същата година на летище "Тихина“ каца първият Junkers 52. По време на този полет пътниците са четирима, а до края на годината на летището кацат само шест самолета с общо 23 пътници.
Първите хидроплани пристигат във Варна през 1915 г. Мястото за кацане и излитане е районът на днешния квартал "Чайка“. Година по-късно е направена писта и са построени хангари за малки самолети. Четири години по-късно лети първият транспортен самолет между София и Варна.
През 1946 г. комисия търси място за изграждане на ново летище и през декември същата година е решено то да бъде построено край Аксаково. На 9 май 1948 г. е открито новото летище на Варна, което се намира на сегашната площадка. В 10.40 ч. на същия ден каца първият самолет, превозващ официалните гости от София. Полетът трае два часа и половина и отново е изпълнен с Junkers 52.
През 1961 г. е завършена новата, вече бетонна писта. Дълга е 2500 m с дебелина от 24 до 26 cm. Към нея е изградена светлинна система, улесняваща нощните полети.
През 1967 г. са завършени разширението на стоянката за паркиране на самолети, като са изградени 4 нови рульожни пътеки.
На 25 септември 1972 г. е открита новата приемна сграда (терминал) на летището. Тя има три блока – "Административно-технически“, "Вътрешни линии“ и "Външни линии“. Изграден е голям паркинг за автомобили.
Заради все по-големите самолети, които пристигат във Варна, както и повишеното движение, се стига до решението за удебеляване на пистата през 1974 г.
На 7 юни 1978 г. летището посреща своя 10-милионен пътник.
От края на 2006 г., по силата на договор с българското правителство, Летище Варна е отдадено на концесия за срок от 40 години на германо-българския консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.
На 16 юни 2023 г. на Летище Варна, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД официално откри напълно реновираната пътека за рулиране (ЕКО).
