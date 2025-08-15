Основно са почистени централните улици на "Одесос“ – за да посрещне Варна празника си свежа и подготвена, съобщиха от районната администрация.Работници с водоструйка и сапун са измили централните улици, като най-много вниманието им е била насочени към цветарниците, по които много хора обачат да сядатТази година празничната програма, организирана от Община Варна, продължава цели три дни – до 17 август включително! Очакват ни фолклорни и класически концерти, спортни събития, фестивали, изложби и още много културни прояви на открито, припомнят още от централния варненски район "Одесос".