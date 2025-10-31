Четири нерегламентирани новообразувани сметища бяха разчистени за пореден път в квартал "Максуда".Те бяха на ул. "Цар Иван Срацимир“ с ул. "Сава“, на ул. "Тодор Влайков“ (на завоя), на ул. "Хъшове“ №2 и в "Пробуда", съобщиха от район "Одесос“.Сметопочистващата фирма ЗМБГ влезе в района с техника под контрола на еколозите от районното кметство.От там периодично организират кампании по почистване на невралгични зони в "Максуда", особено край булевард "Васил Левски". Въпреки желанието и положения труд жителите в квартала обичат да цапат. Това обаче не сломява желанието и волята на районното кметство в борбата му за по-чиста Варна.