Ето какво направиха в "Максуда"
©
Те бяха на ул. "Цар Иван Срацимир“ с ул. "Сава“, на ул. "Тодор Влайков“ (на завоя), на ул. "Хъшове“ №2 и в "Пробуда", съобщиха от район "Одесос“.
Сметопочистващата фирма ЗМБГ влезе в района с техника под контрола на еколозите от районното кметство.
От там периодично организират кампании по почистване на невралгични зони в "Максуда", особено край булевард "Васил Левски". Въпреки желанието и положения труд жителите в квартала обичат да цапат. Това обаче не сломява желанието и волята на районното кметство в борбата му за по-чиста Варна.
Още по темата
/
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
Още от категорията
/
Община Варна отличи двамата медалисти от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика
30.10
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Ч...
22:44 / 29.10.2025
Внимание! Нова дрога заля училищата: Децата я приемат, мислейки я...
15:12 / 29.10.2025
Цените на имотите във Варна поскъпват пропорционално на забогатяв...
10:56 / 29.10.2025
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.