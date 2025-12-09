Дума дупка не прави, е известната фраза, но поразиите често са доста големи. Това е видно от днешното наказание, което получи 43-годишен мъж, отправил към бившата си съпруга закани с убийство.Варненският районен съд го призна за виновен по повдигнато спрямо него обвинение за престъпление против личността по чл.144, ал. 3 от Наказателния кодекс - за отправяне на закана с убийство към бившата си съпруга. Деянието е осъществено в условията на продължавано престъпление и домашно насилие за времето от 6 май до 2 юни миналата година във Варна. През този период, въпреки че били разведени, подсъдимият на три пъти се заканил с убийство на пострадалата, чрез изпращане на съобщения по имейл. Отправените в електронна кореспонденция закани и заплахи с телесни наранявания биха могли да възбудят основателен страх за осъществявaнето им, като деянието е извършено спрямо лице, с което подсъдимият е бил в съпружеска връзка и имат общи деца.С присъда, Районен съд – Варна наложи на 43-годишния подсъдим наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение бе отложено с изпитателен срок от 3 години. По отношение на него съдът постанови в изпитателния срок да бъде изтърпяна и пробационна мярка "Включване в програма за обществено въздействие“ за срок от 8 месеца. В негова тежест са направените по делото разноски общо за над 1500 лева.Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.