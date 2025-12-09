Ето какво получи варненец, който се закани на бившата, че ще я убие
©
Варненският районен съд го призна за виновен по повдигнато спрямо него обвинение за престъпление против личността по чл.144, ал. 3 от Наказателния кодекс - за отправяне на закана с убийство към бившата си съпруга. Деянието е осъществено в условията на продължавано престъпление и домашно насилие за времето от 6 май до 2 юни миналата година във Варна. През този период, въпреки че били разведени, подсъдимият на три пъти се заканил с убийство на пострадалата, чрез изпращане на съобщения по имейл. Отправените в електронна кореспонденция закани и заплахи с телесни наранявания биха могли да възбудят основателен страх за осъществявaнето им, като деянието е извършено спрямо лице, с което подсъдимият е бил в съпружеска връзка и имат общи деца.
С присъда, Районен съд – Варна наложи на 43-годишния подсъдим наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение бе отложено с изпитателен срок от 3 години. По отношение на него съдът постанови в изпитателния срок да бъде изтърпяна и пробационна мярка "Включване в програма за обществено въздействие“ за срок от 8 месеца. В негова тежест са направените по делото разноски общо за над 1500 лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.