Втори контейнер за разделно събиране на растителни отпадъци беше поставен във Варна. Той ще обслужва живущите в района на "Евксиноград“, съобщиха от общинската дирекция "Екология и опазване на околната сред“. Съдът е разположен в близост до контейнерите за битови отпадъци в района на бензиностанцията, където се пресичат улиците "1-ва“ и "13-та“.Той е предназначен само за растителни отпадъци от домакинствата (клони, листа, трева и други биоразградими отпадъци формирани от поддръжка на зелени дворове и градини). Целта е насърчаване на разделното събиране на растителен отпадък и транспортирането му до клетка за компостиране.Припомняме, че в началото на месеца пилотно в близост до хотел "Геолог“ (ул. "Веселина Цанкова“) беше поставен първият контейнер за зелен отпадък.Еколозите на общината са констатирали множество нарушения и нерегламентирано изхвърляне на друг вид отпадък в съда и напомнят, че това е забранено и подлежи на санкция.Припомняме още, че на територията на града функционира площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата, където жителите могат напълно безвъзмездно да предават следните видове разделно събрани отпадъци:- Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);- Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);- Хартия и картон от домакинството (бита);- Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);- Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място.Площадката е с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик“, ул. "Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 9:30 до 18:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч., телефон за връзка: 052/820-809.Важно уточнение за дейността на общинската площадка за разделно събиране на отпадъци е, че на нея не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми.Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници. Фирмите са следните:- "Елтехресурс“ АД – за райони "Приморски“, "Владислав Варненчик“, "Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;- "Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони "Одесос“, "Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087, електронна поща: weee@transins.com.При ремонтни дейности в домове и офиси, собствениците следва да наемат лицензирана фирма за извозване на генерирания строителен отпадък. На този етап едрогабаритните отпадъци до 1,5 куб. м могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден:Район "Одесос“ – понеделникРайон "Приморски“ – вторникРайон "Младост“ – срядаРайон "Аспарухово“ – четвъртъкРайон "Вл. Варненчик“ – петъкКонстантиново – понеделникКаменар – вторникКазашко – срядаЗвездица – четвъртъкТополи – петъкПри изхвърляне на отпадъка извън посочените дни и над габарита, нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция "Екология и опазване на околната среда“.