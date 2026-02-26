Ето какво реши днес Варненският парламент
©
Юбилейното издание ще включва четири концерта на престижни оркестри, които ще гостуват за първи път в България. Очаква се тези събития да привлекат над 8000 зрители и повече от 350 музиканти.
Програмата стартира на 30 юни в зала 1 на Фестивалния и конгресен център с концерта на Camerata Salzburg – световно признат камерен ансамбъл, основан през 1952 г. в Залцбург.
На 18 август в същата зала ще се изяви European Union Youth Orchestra – един от най-престижните младежки оркестри в света, обединяващ талантливи музиканти от всички държави членки на ЕС, който тази година празнува 50-годишен юбилей.
На 6 септември в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта ще свири Berlin Radio Symphony Orchestra, а финалът на юбилейната програма е на 14 октомври с BBC Symphony Orchestra.
Дебати в зала "Пленарна“ предизвика предложението за осигуряване на финансиране за довършване на Черноморския младежки център. Става въпрос за проекта "Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. В предложението на кмета са заложени 410 700 евро за заемообразно финансиране на разходи през първото тримесечие на 2026 г., както и допълнително малко над 1,8 млн. евро от бюджета на Община Варна за 2026 и 2027 г.
Центърът трябва да се помещава в сградата на бившата гимназия по текстил "Мара Тасева“ в кв. "Аспарухово“, която държавата прехвърли на общината преди няколко години. Общата стойност на проекта е 4,3 млн. лева, осигурени по НПВУ, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.
До края на проекта остават само три-четири месеца, но все още не е избран изпълнител, няма и разрешително за строеж. Сградата е в изключително тежко състояние, което според мнозинството общински съветници обрича инициативата на провал. Поради това исканото финансиране не беше одобрено. До момента по проекта са изразходвани 283 хил. евро, стана ясно също на днешното заседание.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Председателят на ОбС-Варна: Кметът с лека ръка отправя квалификации и внушения срещу местния парламент
25.02
Варненският свободен университет е домакин на симпозиум и изложба в партньорство с Истанбулски университет "Бейкент"
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Страхотна идея на варненци: Мечтаят за такъв рай в града
16:13 / 25.02.2026
Стана ясно кога ще е готов новият стадион "Арена Варна"
16:02 / 24.02.2026
Почина дългогодишен преподавател на Медицински университет - Варн...
15:07 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движени...
22:35 / 23.02.2026
Пожар в района на "Тримата мускетари" във Варна
22:07 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.