Община Варна ще отпусне 610 хил. евро за Международния музикален фестивал "Варненско лято“, който тази година отбелязва 100-годишен юбилей. Финансирането беше одобрено на днешното заседание на местния парламент, на което стана ясно, че средствата ще се използват за организацията на специалната програма, включително хонорари на световноизвестни оркестри и солисти, транспорт, самолетни билети, настаняване, наем на зали и инструменти, както и за реклама на събитията.Юбилейното издание ще включва четири концерта на престижни оркестри, които ще гостуват за първи път в България. Очаква се тези събития да привлекат над 8000 зрители и повече от 350 музиканти.Програмата стартира на 30 юни в зала 1 на Фестивалния и конгресен център с концерта на Camerata Salzburg – световно признат камерен ансамбъл, основан през 1952 г. в Залцбург.На 18 август в същата зала ще се изяви European Union Youth Orchestra – един от най-престижните младежки оркестри в света, обединяващ талантливи музиканти от всички държави членки на ЕС, който тази година празнува 50-годишен юбилей.На 6 септември в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта ще свири Berlin Radio Symphony Orchestra, а финалът на юбилейната програма е на 14 октомври с BBC Symphony Orchestra.Дебати в зала "Пленарна“ предизвика предложението за осигуряване на финансиране за довършване на Черноморския младежки център. Става въпрос за проекта "Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. В предложението на кмета са заложени 410 700 евро за заемообразно финансиране на разходи през първото тримесечие на 2026 г., както и допълнително малко над 1,8 млн. евро от бюджета на Община Варна за 2026 и 2027 г.Центърът трябва да се помещава в сградата на бившата гимназия по текстил "Мара Тасева“ в кв. "Аспарухово“, която държавата прехвърли на общината преди няколко години. Общата стойност на проекта е 4,3 млн. лева, осигурени по НПВУ, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.До края на проекта остават само три-четири месеца, но все още не е избран изпълнител, няма и разрешително за строеж. Сградата е в изключително тежко състояние, което според мнозинството общински съветници обрича инициативата на провал. Поради това исканото финансиране не беше одобрено. До момента по проекта са изразходвани 283 хил. евро, стана ясно също на днешното заседание.