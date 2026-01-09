Ето какво реши съдът за влогъра Симеон Милков, обвинен в хулиганство
В конкретния случай журналистът на публично място се намесил и се държал непристойно спрямо полицай, поставящ уведомление за глоба с фиш върху стъклото на автомобила на негов познат, който бил паркиран върху забранителна пътна маркировка пред жилищна кооперация. Съдебният състав оправда подсъдимия по обвинението за престъпление по чл.325, ал.4 от НК, като преквалифицира деянието в административно нарушение по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство, което е по-лека форма на противоправно поведение.
Районен съд - Варна приема, че на посочената дата той е извършил непристойна проява, изразяваща се в крещене, ръкомахане, смачкване и хвърляне на земята на уведомление за нарушение на Закона за движение по пътищата на публично място и пред повече от едно лица, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление. Съдът наложи на 34-годишния Милков административно наказание "глоба“, в максимално предвидения размер от 500 лева. В негова тежест са и сторените по делото разноски.
15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.
