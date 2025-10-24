Предложение по една дежурна детска градина на район във Варна да работи по време на коледните празници беше одобрено на заседание на постоянната комисия "Наука и образование“. Инициативата идва от директори на детски градини и професионални организации и има за цел да оптимизира работата на детските заведения по време на ваканцията. В по-големите райони може да бъдат обособени и по две дежурни градини, но това ще бъде уточнено допълнително.По време на обсъждането в комисията бяха разгледани и други предложения – за пълно затваряне на всички детски градини по празниците, както и за въвеждане на такса за периода на ваканция. Те обаче не получиха подкрепа от съветниците, тъй като според мнозинството детските заведения изпълняват важни социални функции. Освен да се реализират икономии, е необходимо да се защитят правата на децата и родителите.Основният аргумент за новата организация на работа е високото разхищение на парични и човешки ресурси при сегашния режим. Данните от миналата година показват, че при предварително заявени 9 649 деца, което представлява 14,03% от общия брой, реално са присъствали едва 5 287, или 7,58%. Същевременно на работа са били 2 901 служители.На 31 декември 2024 г. броят на присъстващите деца от всички 53 градини в общината е бил едва 366, докато персоналът в детските градини е наброявал 395 души. Това означава, че на практика служителите са били повече от децата, а персоналът се определя на базата на предварително заявения брой деца. Имало е дори случаи, когато при заявени 20 деца нито едно не е дошло, а персоналът е бил на работа. Освен това само за шестте дни на ваканцията са отчетени 4 362 нереализирани порции храна.Този режим на работа води до сериозни загуби – между 5 000 и 20 000 лева в зависимост от горивото за отопление и големината на детската градина. Това са средства, които могат да се използват за подобряване на материална база и за други нужди на детските заведения, бе изтъкнато в зала "Пленарна“.Новата организация на работа на детските градини по време на коледните и новогодишните празници ще влезе в сила още през тази учебна година. За всеки район предстои да бъдат уточнени конкретните дежурни градини, като родителите ще бъдат своевременно уведомени за местоположението и режима на работа.