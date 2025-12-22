Започва обследване на собствеността на терен до кръговото на ул. "Девня“ (до ул. "Пробуда“) за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци.Това информираха от районното кметство "Одесос“. Причината е постоянно струпване на множество отпадъци в терена край "Максуда“.Припомняме, че преди повече от 6 години там бяха премахнати 15 опасни и самосрутващи се постройки. Те се намираха в терена между ул. "Пробуда“, ул. "Крайезерна“, бул. "Девня“ и ул. "Ралица“, която е продължението на ул. "Г. Пеячевич“. Тогава те бяха съборени за изграждането на новото кръгово кръстовище между бул. "Васил Левски“, ул. "Г. Пеячевич“ и бул. "Девня“.Самото кръгово тогава струваше 3,7 млн лв.На кръстовището между "Пробуда“ и бул. "Васил Левски“ се образува голям терен. Първоначално той бе обграден с платна с реклами. Те се накъсаха и грозната картинка на задните постройки зейна. Освен това започна е да се образува минисметище, от постоянно бълващите от "Максуда“ отпадъци. Това е накарало ръководството на "Одесос“ да предприеме процедура по изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци тук.