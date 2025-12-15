Над 100 любители на животните посетиха в събота общинския Приют за безстопанствени животни в село Каменар и подкрепиха четириногите му обитатели. Те се включиха във второто издание на инициативата "(НЕ) сам вкъщи 2“, която се провежда за втора поредна година. Организатори на събитието са доброволците към приюта в партньорство с Rotaract Club – Варна, а основна цел е да насърчат осиновяването на бездомни животни и да насочат вниманието на обществото към подобни доброволчески инициативи.Както и миналата година, празникът за четириногите бе организиран в навечерието на едни от най-светлите и обичани празници - Коледа и Нова година. Събитието се превърна в един от най-вълнуващите дни на годината, изпълнен със смях, дълги разходки на открито, музика, изненади и много подаръци. Доброволците се бяха погрижили приютът да е украсен подобаващо с коледна елха и красива декорация, кученцата да са облечени в специални коледни дрешки. Подготвени бяха празнична арка, удобни кътчета за кученцата, място за отдих и кафе за посетителите, място за дарения и почерпка за хората и разбира се – посещение на Дядо Коледа.Хората, които посетиха приюта, дариха на кученцата коледна украса, дрешки и играчки, храна, лакомства, топли завивки и легла, каишки за разходка, купички за хранене. Организаторите и посетителите осъществиха прекрасен празничен ден за четириногите, изпълнен с много игри, разходки, забавления и споделени емоции, но най-голямата награда за четириногите опашатковци бяха часовете, прекарани НЕ сами вкъщи. Всички животни в приюта бяха щастливи и спокойни, защото получиха внимание, любов и позитивна енергия. За поредна година те се срещнаха с хора, които обичат кучетата и ги е грижа за тяхното съществуване.Въпреки че в приюта се полагат ежедневни грижи за тях, тези животни имат нужда от много повече подобни преживявания, те се нуждаят от стопани, любящи семейства, топъл дом, припомнят от екипа. Благодарение на инициативата две от кученцата - Мая и Грета, намериха осиновители и вече се радват на своите нови семейства. "(НЕ) Сам вкъщи 2“ е една чудесна възможност да бъде направено едно добро дело и да бъде написана нова история за семейство, куче, нов дом и много любов.В момента ОПБК – Каменар се обитава от близо 120 безстопанствени кучета и всички те са подходящи за осиновяване. Някои от тях са прекарали повече от година в приюта, други са на не повече от 5-6 месеца и въпреки че там за тях се полагат ежедневни грижи, те имат нужда от любящи стопани и спокоен живот извън клетка.