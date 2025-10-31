Сподели close
Кастрят дървета във Варна. Повдигаща резитба се извършва на 44 растения, които се намират в средна лента по ул. "Пирин" (от бул. "Сливница" до бул. "Цар Освободител").

Дейностите се извършват от фирмата, поддържаща зелените площи в район "Одесос", съобщиха от местната администрация.

Кастренето продължава и утре, като се провежда под контрола на еколозите в района.