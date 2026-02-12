С пълна пара върви проектът по облагородяването на Крайбрежната алея, видя репортер наВ момента се изпълнява външна връзка за водоснабдяване и канализация от Рибарски плаж до Шокъровия канал. Работата трябва да приключи до 31 май тази година. Възложител "Холдинг Варна“ АД, строител "Хидрострой“ АД. Паралелно с това се обособява и тротоар, както и се полагат кабели и комуникация за осветление и други дейности.Припомняме, че в началото на миналата година стартира изграждането на канализация в района. Тя е от приоритетно значение за развитието на тази част от града, като това включва и изграждане на необходимите съоръжения за отвеждане на отпадните води до КПС Акациите. Едновременно с реализирането й ще бъде направена и пешеходната зона на Крайбрежната алея. Ще бъде изградена нова тротоарна настилка с широчина от 2 м. и дължина от 1 195 л.м. На нея ще бъдат оформени места за отдих и ще се монтират 49 нови стълба за алейно осветление.Строителните дейности ще се реализират по протежение на Крайбрежната алея и в района на Шокъровия канал. След приключване на работа ще се озелени зоната КПС Шокъров канал с жив плет и ще се възстановят зоните, в които е била разположена строителната механизация.В същото време са необходими спешни действия по възстановяване на нарушени участъци от пътя в резултат на агресивното въздействие на атмосферните влияния и морските вълни. Дружеството е предвидило да реализира такива дейности в две зони по протежение на Крайбрежната алея, които ще бъдат извършени в сроковете на изграждане на канализацията.Проекта решава проблеми, свързани с липсата на адекватна канализация и водоснабдяване на зоната; недостатъчни не недобре организирани пешеходни пространства; липса или лоша осветеност на района при голяма концентрация на посетители в тъмната част на денонощието; компрометирани участъци от пътното платно и брегозащитното съоръжение.Проекта пряко оказва влияние върху опазването на околната среда, безопасността и комфорта на гражданите и изграждане на адекватна инфраструктура за развитието на крайбрежната зона.Изграждането на канализация в района ще повлияе положително на чистотата на прилежащите плажове и морската вода, като ограничи възможностите за замърсяване и допринесе за опазване на околната среда.Изграждането на осветена пешеходна зона, с места за отдих осигурява комфорт и безопасност на гражданите и посетителите на града.Подсилването на компрометираните участъци от пътя пряко ще повлияе на безопасността на гражданите, ще осигури запазване цялостта на Приморския парк от допълнителни вредни влияния и опасност от срутвания.Проектите за изграждане на инфраструктура, включващи канализация и електрификация са изцяло финансирани от "Холдинг Варна“ АД. Допълнително дружеството е предвидило средства за подсилване на участъците от пътя, които са изложени на агресивното въздействие на морски вълни.