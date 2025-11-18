На борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий“ – с бордови номер 421 (ник 421), при прехода му от Варна до Картахена в Кралство Испания се провежда учебна практика на курсанти от специализациите "Корабоводене“, "Корабни машини и механизми“, "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и "Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, както и на курсанти от военноморските академии на Полша, Румъния и Азербайджан, и съвместни тренировки с екипажа на кораба.По време на тренировките се отработват практически организацията и техниките за борба с пожари и нахлуваща вода на кораба и организацията за напускане на кораба, както и използване на индивидуални и колективни спасителни средства.Продължава задграничното плаване за осигуряване на 34-ата българска антарктическа експедиция до о. Ливингстън в Антарктика на ник 421.