Ето какво се случва с Гранд хотел "Варна"
Припомняме, че в края на май тази година имотът, в който се намира Гранд хотел "Варна" бе тема на постоянната комисия "Архитектура и градоустройство" към Общинския съвет на морския град. Тогава съветниците дадоха съгласието си теренът да бъде разделен на два новообразувани урегулирани имота, като се запази отреждането "за хотел, жилища, спортна зала, игрища и ТП“. Според одобрения ПУП-ПРЗ в единия имот ще се запази съществуващата сграда на основния хотел. Инвестиционните намерения са за модернизирането му в апартаментен тип.
В другия имот се предвижда ново застрояване съгласно действащия устройствен план с макс. височина (етажност) – 15 м (5 ет.), обясни тогава пред съветниците главният архитект на Варна Виктор Бузев.
В края на юли 2023 година пък стана ясно, че офшорната компания Black Sea Property PLC е подписала споразумение за придобиване на 98.27% от "Гранд хотел Варна“ АД – дружеството собственик на едноименния хотел в морската столица. Цената на сделката е 28 милиона евро (близо 55 млн. лв). Регистрираната в британския остров Ман офшорна фирма е собственик и на къмпинг "Градина“.
"Гранд Хотел Варна“ бе едноличен собственик на местната компания "ГХВ-Долфинс“ ЕАД, която управлява три хотела. Сделката включва и портфейл на взаимен фонд.
Имуществените активи на целевата компания се оценяват на 19 милиона евро, а портфейлът на взаимния фонд се оценява на 12 милиона евро. При подписването на договора Black Sea Property е платил депозит от 1.6 милиона евро.
Офшорната компания планира да използва приходите от портфейла на взаимния фонд за обновяване на хотелите, превръщайки ги в целогодишни съоръжения, които са в съответствие със стратегическите цели и съществуващите активи.
Емблематичният хотел - една от "звездите“ във филма "Оркестър без име“, бе първият 5-звезден такъв по българското Черноморие.
