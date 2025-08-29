Спортно училище "Георги Бенковски" ще посрещне новата учебна година с напълно ремонтиран двор. Той е преасфалтиран, като текат последните, завършващи дейности, видя репортер наСпортно училище е първото, в което ще бие звънец за новата учебна година. Това ще стане буквално след дни - на 1-ви септември. От 11.30 ч. в двора ще се проведе тържествено откриване на новата учебна година.В периода 01.09.2025 – 15.09.2025 включително ще се проведат учебно-тренировъчни лагери, а реалните учебни занятия започват на 16.09.2025.Уникалното за Варна училище е открито на 6 април 1971 г. На 29 декември 1972 г. то избира своя патрон – Георги Бенковски, на 6 октомври 1979 г. успява да извоюва самостоятелна сграда, а през 1986 г. получава титлата “образцово". Това са фактите, а зад тях са стотиците човешки съдби.Историята на Спортно училище “Георги Бенковски"- Варна е история на много победи. Тя е летопис на едно напрегнато състезателно ежедневие, възпитало поколения спортисти – гордост за града и родината ни.