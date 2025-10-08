ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето какво ще бъде построено с евросредства във Варна
©
Този път обаче строежа е много по-различен. От години в тази сфера не са правени строителни инвестиции. А това е сферата на образованието.
Целта е изграждането на "Регионален иновационен образователен център с кампус", чиято реализация ще бъде с европейски средства по проект в Североизточен регион.
Инициативата е на Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров", по проект в Концепция за интегрирани териториални инвестиции "Интегриран подход за повишаване на социалната кохезия и икономическата активност чрез подобрен достъп до услуги, образование, възможности за младежко и социално предприемачество и развитие на лаборатории за иновации, умения и местно развитие в Североизточен регион по направление Шумен-Варна“, в партньорство с Община Шумен.
ВВМУ предвижда да изгради "Регионален иновационен образователен център с кампус“ на собствен терен на територията на местността Карантината в район "Аспарухово" (бившето поделение след пристанище "Карантината").
Регионалният образователен център като образователна инфраструктура ще бъде с интегрирана свързаност посредством образователните лаборатории с изкуствен интелект, които се предвижда да бъдат изградени на територията на училището и на кампуса:
- Интегрирана лаборатория по ВЕИ с елементи на изкуствен интелект;
- Лаборатория Регионален център за иновативно обучение с изкуствен интелект (AI-IE Co-Lab);
- Лаборатория за морска безопасност.
Предвижда се дейностите за изграждане на регионалния образователен център посочени в предложението за съвместна КИТИ с община Шумен да бъдат изпълнени с индикативен ресурс в размер на 3 000 000 лв., от които БФП по ПРР е 1 888 083.56 лв., а размерът на собствения принос да е 1 111 916.44 лв.
За изграждане на "Регионалният иновационен образователен център с кампус“ към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров“ – Варна се предвижда да бъде извършено СМР на придобит от ВВМУ имот по силата на акт на МО, в рамките на който да бъде изграден образователния център като комплекс от сгради с изграждане на съответните системи и комуникационни трасета, да бъде оборудван, да бъдат облагородени зелени площи с изграждане на открити зони със съоръжения за практичско обучение. Дейностите, касаещи рехабилитация на сграден фонд ще бъдат извършени при спазване на изискванията за ЕЕ. Дейностите по СМР ще бъдат извършени по процедурите на МО съобразно правилата на ЗОП и в съответствие с условията и реда в ЗОВС. Всички дейности за изпълнение на проектното предложение ще бъдат изпълнени в пряко съответствие с принципите за добро стопанско управление и прозрачност, и с хоризонталните принципи за гарантиране на равенство, приобщаване и недискриминация.
"Регионалният иновационен образователен център с кампус“ ще представлява модерен комплекс от сгради, лаборатории, учебни и социални пространства, предназначени за основно за целите на формалното образование и практическо обучение с фокусирана насоченост към модерните модели на образование на обучаващите се образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър.
Подкрепете инициативата на Морско училище, като гласувате с ДА на въпрос № 2 в обществената анкета на следния линк.
Още по темата
/
Благомир Коцев: Смятам, че разумът ще надделее и съвсем скоро Варна ще има балансиран и добър бюджет
03.07
Председателят на ОбС-Варна: Твърденията на Благомир Коцев са манипулативни, подвеждащи и необосновани
30.06
Още от категорията
/
Военноморското училище във Варна бе домакин на обучение за укрепване на гражданско-военното сътрудничество в киберсигурността
09:41
Пилотът, врязал се в публиката на състезание край Варна, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриват провокативна изложба във Варна
22:22 / 07.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.