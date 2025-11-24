Ето какво ще е времето утре във Варна
©
Утре над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.
Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
11:43 / 23.11.2025
След заседанието на ОИК-Варна: Коцев не е отстранен от поста си! ...
11:02 / 23.11.2025
Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хе...
11:09 / 23.11.2025
Протестиращите в подкрепа на Коцев са стотици
11:12 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.