На 21 април оперната легенда Пласидо Доминго ще гостува във Варна за първи път. Заедно със солистите Илина Михайлова, Александрина Михайлова, Рейналдо Дроз и Валерий Георгиев и оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров тенорът ще изнесе концерт с богата програма. В нея са включени както емблематични оперни образци, така и оперета, сарсуела, мюзикълни мелодии, канцонети и поп парчета.В първата част на концерта зрителите ще се потопят в света на Верди, Пучини и Бизе, където Пласидо Доминго ще разгърне необятния си талант в знакови откъси от "Андре Шение“ и "Макбет“. Към него ще се присъединят изявените варненски певци с арии и дуети от "Тоска“, "Аида“, "Фауст“ и "Ловци на бисери“, превръщайки залата в трибуна на вокалното майсторство.Втората част ще пренесе аудиторията в още по-романтична атмосфера с испанската сарсуела, италианските канцонети и чара на оперетата и мюзикъла. В програмата са творби на Ленард Бърнстейн ("Уестсайдска история“) и на Франц Лехар ("Веселата вдовица“, "Страната на усмивките“). В изпълнение на Пласидо Доминго публиката ще чуе дори песен от репертоара на Франк Синатра.Концертът на Пласидо Доминго се организира от Държавна опера Варна съвместно с Община Варна, в рамките на стотното юбилейно издание на ММФ "Варненско лято“, и ще се проведе в Двореца на културата и спорта.