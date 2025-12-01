Сподели close
Благомир Коцев публично коментира дарителската кампания, която бе обявена за събиране на сумата по гаранцията му. Припомняме, че варненският кмет бе пуснат с решение на Окръжен съд - Варна срещу 200 хиляди лева. Сумата бе събрана само за няколко часа и преведена на съда още на следващия ден.

"Това показва истинската солидарност на хората към неправдата в държавата. Хората подкрепиха мен като личност, но най-вече своя избор. Аз съм само олицетворение на недоволството, а не основната причина. Причината е, че хората искат промяна, справедливост и нормална държава. Средствата от фондацията отиват директно в съда и след края на делото ще бъдат върнати на фондацията, която ще реши какво да прави с тях." каза Коцев на среща с медиите в първия си работен ден,

По повод многобойните атаки свързани с дарителската кампания, варненският кмет каза, че не е изненадан и посочи, че тя е само една от многото през последните месеци. 

"Знаете, че се използват всякакви инструменти, за да се дискредитират свободните хора във Варна, нашата администрация и всички, които се борят с несправедливостта. Тази атака е инициирана от свидетел, използван от прокуратурата – човек, уволнен от мен, срещу когото има сигнали за злоупотреби, без реакция от институциите. Такива хора са се превърнали в инструмент срещу неудобните, както и срещу свидетелите по моето дело. Когато всичко приключи и истината излезе наяве, със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване."