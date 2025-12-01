с решение на Окръжен съд - Варна срещу 200 хиляди лева. Сумата бе събрана само за няколко часа и преведена на съда още на следващия ден.
"Това показва истинската солидарност на хората към неправдата в държавата. Хората подкрепиха мен като личност, но най-вече своя избор. Аз съм само олицетворение на недоволството, а не основната причина. Причината е, че хората искат промяна, справедливост и нормална държава. Средствата от фондацията отиват директно в съда и след края на делото ще бъдат върнати на фондацията, която ще реши какво да прави с тях." каза Коцев на среща с медиите в първия си работен ден,
По повод многобойните атаки свързани с дарителската кампания, варненският кмет каза, че не е изненадан и посочи, че тя е само една от многото през последните месеци.
"Знаете, че се използват всякакви инструменти, за да се дискредитират свободните хора във Варна, нашата администрация и всички, които се борят с несправедливостта. Тази атака е инициирана от свидетел, използван от прокуратурата – човек, уволнен от мен, срещу когото има сигнали за злоупотреби, без реакция от институциите. Такива хора са се превърнали в инструмент срещу неудобните, както и срещу свидетелите по моето дело. Когато всичко приключи и истината излезе наяве, със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване."
Ето какво ще стане със събраните 200 хиляди лева за гаранцията на Коцев
© Община Варна
Още по темата
/
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Още от категорията
/
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско селище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
10:28
Вижте времето във Варна
30.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Първите елхи вече са на варненските пазари, ето колко струват таз...
14:00 / 29.11.2025
Обилен дъжд във Варна, жена: Вместо да дам 6 лв. за кафе на центъ...
13:21 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.