Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"В района на ОУ "Елин Пелин“ във Варна се извършва резитба на клоните на опасна топола, като всички отрези се обработват със земеделска замазка, съгласно изискванията за съхраняване на дърветата“, съобщи в личния си профил във Фейсбук, кметът на централния варненски район "Одесос“ Янислава Шопова.

"И тази събота екипите на районната администрация на "Одесос“, заедно с екипи на "Общинска полиция", са на терен и работят с пълна ангажираност за безопасността и спокойствието на гражданите.

На място съдействат и служители на сектор "Общинска полиция“, които се грижат за обезопасяването на района и нормалното протичане на дейностите.

Изказвам искрена благодарност към всички служители, които и през почивните дни изпълняват задълженията си отговорно и професионално.

Високо ценим доброто взаимодействие между структурите на районната администрация и сектор "Общинска полиция“. То е ключов фактор за успешното реализиране на общите ни цели и за постигане на реални резултати в интерес на гражданите на район "Одесос“, пише още кметът на централния варненски район.

Припомняме, че от там бяха информирали своевременно за дейностите, които днес се извършват край училище "Елин Пелин".