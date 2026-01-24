Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
"И тази събота екипите на районната администрация на "Одесос“, заедно с екипи на "Общинска полиция", са на терен и работят с пълна ангажираност за безопасността и спокойствието на гражданите.
На място съдействат и служители на сектор "Общинска полиция“, които се грижат за обезопасяването на района и нормалното протичане на дейностите.
Изказвам искрена благодарност към всички служители, които и през почивните дни изпълняват задълженията си отговорно и професионално.
Високо ценим доброто взаимодействие между структурите на районната администрация и сектор "Общинска полиция“. То е ключов фактор за успешното реализиране на общите ни цели и за постигане на реални резултати в интерес на гражданите на район "Одесос“, пише още кметът на централния варненски район.
Припомняме, че от там бяха информирали своевременно за дейностите, които днес се извършват край училище "Елин Пелин".
