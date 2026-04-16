Във връзка с провеждането на предсрочни избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. (неделя) зоната за кратковременно паркиране - "синя зона" няма да работи. С цел улесняване на гражданите да упражнят правото си на глас паркирането в обхвата й ще бъде безплатно, съобщават от ОП "Общински паркинги и синя зона".

Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоната и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк".

Заплащането за кратковременно паркиране в "синя зона" и "зелена зона" ще бъде възстановено от 20 април (понеделник) с обичайното работно време. За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.