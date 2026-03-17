Ето кога и къде варненци могат да предадат безвъзмездно своите опасни, битови отпадъци
Предстои провеждането на първата четиридневна кампания за 2026 г. за събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Тя е организирана от Община Варна и предоставя възможност на населението да предава опасни отпадъци в мобилен събирателен пункт, като в графика са включени и съботно-неделни дни.
Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
- Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
- Мастила и замърсени опаковки;
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);
- Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).
Кампанията ще се проведе в периода 26.03. – 29.03.2026 г, както следва:
Район "Приморски" - 26.03.2026 г. (четвъртък):
- 09:00 - 12:45 ч. пазар "Чаталджа", паркинга на ул. "Цар Асен";
- 13:45-17:30 ч. кв. "Виница", срещу супермаркет "Макао" до пресечката с ул. "Ламбо Пасков".
Район "Аспарухово" - 27.03.2026 г. (петък):
09:00 - 12:45 ч. пазара на ул. "Моряшка".
Район "Одесос" - 27.03.2026 г. (петък):
13:45-17:30 ч. площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев".
Район "Младост" - 28.03.2026 г. (събота):
09:00-12:54 ч. паркинга до газстанцията на ул. "Вяра" срещу бл.138.
Район "Владислав Варненчик" 28.03.2026 г. (събота):
13:45-16:30 ч. паркинга до "Супермаркет 5".
Район "Одесос" - 29.03.2026 г. (неделя):
09:00-16:30 ч. сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк".
Дейностите по разделното събиране, транспортиране и последващото оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци с произход от домакинствата се извършва от "Екосейф" ООД, съгласно сключен с Община Варна договор.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.