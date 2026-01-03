Няма да има планувано спиране на тока през този уикенд. Става ясно от справка в сайта на Енерго про.През първия ден от седмицата, 5 януари, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Разделна поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.До 09 януари 2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Цонево, само за клиентите, електрозахранени от ТП 8, от 5 януари до 8 януари в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.На 5 януари в периода от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на с. Тръстиково и с. Разделна.