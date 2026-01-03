Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
През първия ден от седмицата, 5 януари, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Разделна поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.
До 09 януари 2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Цонево, само за клиентите, електрозахранени от ТП 8, от 5 януари до 8 януари в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 5 януари в периода от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на с. Тръстиково и с. Разделна.
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
