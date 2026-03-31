"Да! Да! Дааааа! Капачките идват!!! Споделяйте! Коментирайте! Канете! Имаме дата за събиране на капачки в помощ децата на България!" Това съобщи Владислав Николов, създател на кампанията "Аз вярвам и помагам"Варненци могат да предадат събраните капачки на 25.04.2026г ( Събота ) от 09:00ч до 14:00ч пред Катедрален храм "Се. Успение Богородично".Благодарение на кампанията #азвярвамипомагам и до момента са дарени над 30 чисто нови детски линейки, кувьози, първите в България мобилни пунктове за кръводаряване, медицински апаратури, оборудване и различни техники в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.Важно! Внимание!Молим Ви да предавате само и единствено капачки!Молим Ви да прегледате капачки за различни предмети, инструменти, отпадъци и т.н. Молим Ви капачките да бъдат предавани в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби! Не трябва да предавате капачките в туби! Благодарим Ви за подкрепата и уважението!Продължаваме обединени!