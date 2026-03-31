Ето кога предаваме събраните капачки във Варна
©
Варненци могат да предадат събраните капачки на 25.04.2026г ( Събота ) от 09:00ч до 14:00ч пред Катедрален храм "Се. Успение Богородично".
Благодарение на кампанията #азвярвамипомагам и до момента са дарени над 30 чисто нови детски линейки, кувьози, първите в България мобилни пунктове за кръводаряване, медицински апаратури, оборудване и различни техники в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.
Организаторите напомнят:
Важно! Внимание!
Молим Ви да предавате само и единствено капачки!
Молим Ви да прегледате капачки за различни предмети, инструменти, отпадъци и т.н. Молим Ви капачките да бъдат предавани в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби! Не трябва да предавате капачките в туби! Благодарим Ви за подкрепата и уважението!
Продължаваме обединени!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.