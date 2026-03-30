Плувен басейн "Делфини" възстановява нормалния си режим на работа, считано от 01.04.2026 г. (сряда), съобщиха от общинското предприятие "Спорт – Варна".

Работното време за посетители е от 07:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 21:00 ч. Касата работи във времето от 07:00 до 12:30 ч. и от 14:00 до 20:30 ч.

Припомняме, че цените са както следва:

- Вход за посетители – 2,05 евро / 4,00 лв. за 60 минути;

- Вход за ученици, студенти и пенсионери – 1,02 евро / 2,00 лв. за 60 минути.

Абонаментната карта за 10 посещения в рамките на 1 месец е на цена 15,34 евро / 30 лв.