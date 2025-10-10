Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Отложиха с няколко часа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Вместо от 15:30 часа ще се гледа в 19 ч. Това реши Софийският градски съд. 

"Фокус" припомня, че Ина Лулчева, адвокатът, който защитава Коцев в момента е извън страната и няма да може да присъства на заседанието, а в този час другият човек от екипа на Лулчева все още пътува за София, след като е разбрал за делото.