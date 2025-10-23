На 3 ноември (понеделник) започват дейностите по следващия етап от проекта на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци, стана ясно по време на днешната реща на ръководството на Община Варна с представители на фирмите-изпълнители. Ще бъде затворено за движение северното платно на бул. "Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. "Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за Златни пясъци и Аладжа манастир).Участъкът от 3,5 км ще бъде изцяло затворен, а не на етапи, уточниха изпълнителите. Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока Златни пясъци).В момента се подготвя временната организация на движението с поставяне на пътни знаци, прекъсване на мантинелата, обособяване на временни спиркостоянки. Движението в кръговото кръстовище при Екопарка ще бъде ограничено за кратко, през останалото време на строително-монтажните дейности ще се ползва пълният му капацитет. Няма да има промяна в маршрутите и разписанието на линиите на градския транспорт, стана ясно по време на срещата днес.Началото на дейностите по бул. "Княз Борис I“ (част от републиканския път I-9) e съобразено с приключването на друг обект от ВиК-цикъла – участъкът от бул. "Осми приморски полк“ в района на сп. "Светкавица“. По информация на фирмата-изпълнител до края на следващата седмица ще бъдат завършени асфалтовите дейности в отсечката между ул. "Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. "Виница“ с бул. "Княз Борис I“) и разклона за ул. "Катя Чукова", така че пътят ще бъде отворен за движение по-рано от предварително обявения срок.