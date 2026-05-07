Движението по път I-9 в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. "Юлен" (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир) ще бъде възстановено по график на 15 май (петък). Това потвърди ръководителят на проекта на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – КК Златни пясъци Сава Коев по време на днешната среща с ръководството на Община Варна и представители на фирмите-изпълнители.

По данни на дружеството вече са завършени близо 100% от подземните работи, извършени са изпитания на водопроводите, почти по цялото трасе са положени три слоя асфалтобетон. Ще бъде почистено с мотометачки и измито северното пътно платно, където се изпълнява проектът на ВиК –Варна.

Във връзка с началото на активния туристически сезон Община Варна ще настоява пред Агенция "Пътна инфраструктура", която поддържа пътя, да предприеме мерки за почистване от наноси и в южното платно на пътя в посока КК Златни пясъци, където не е имало изкопни работи. Гражданите ще бъдат допълнително информирани за възстановяването на маршрута на линиите на градския транспорт.