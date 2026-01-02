Сподели close
В началото на 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития за Варна от месец октомври 2025 година:

Десетият месец от годината настъпи с променливо метеорологично време. Първите дни бяха слънчеви, почти летни. Никой не очакваше, но се случи трагедия, и то на събитие, което трябваше да зарадва любителите на високите скорости във Варна.

Дни след като Елените бяха сполетени от трагедия, буря се изви и над Варна и отново показа един от големите проблеми на града – остарялата, амортизирана и неадекватна към новостите улична мрежа.

Есента настъпва, вече няма строителна забрана и проект, свързан с един от най-големите символи на морската столица – увековечен в култовия филм "Оркестър без име“, стартира.

Октомври бе месец не само на поредни протести за свободата на Благомир Коцев, но и за бъдещата към него време "Зелена зона“ на Варна.

И докато хората във Варна недоволстват, то променливото октомврийско време пък зарадва обитателите на Зоопарка в морския град.