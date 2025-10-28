Инж. Григория Иванова е новият директор на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Тя спечели обявения конкурс за ръководната позиция. Иванова бе временно изпълняваща длъжността директор на ОДК от май тази година, когато дългогодишният ръководител Монка Николова излезе в заслужена пенсия.На тържествена церемония днес в Община Варна бяха връчени благодарствени адреси на новоназначените директори на детски градини и центрове за личностно развитие.Инж. Григория Иванова е родена във Варна. Завършила е Технически университет-Варна със специалност "Компютърни системи и технологии“. Магистърската си степен придобива във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност "Управление на образованието“. В системата на образованието е от 27 години, като повече от 22 от тях е част от колектива на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна и от 2016 година бе негов заместник-директор.