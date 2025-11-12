Благомир Коцев съобщиха днес кой е кмет на Варна. Те дадоха нарочна пресконференция в сградата на Община Варна, като единствен, който не присъстваше, бе Илия Коев, който е на среща в Министерството на спорта в София.
Кмет от днес е Благомир Коцев, стана ясно от думите на заместник-кмета Павел Попов, който до вчера бе временен кмет на морския град.
Причината за спешната пресконференция днес бе това, че вчера изтече заповедта за заместването на Коцев.
От думите на Попов стана ясно, че Коцев ще работи от ареста, като юристи ще му носят документите, които той ще трябва да разписва.
Заместникът на Коцев обясни още, че не е обяснимо защо законния кмет на Варна продължава да е в ареста и пристъпват към тази мярка, защото не искат като заместници да продължават участието си в този съдебен фарс.
До сега са предприемали стъпките по заместване, за да няма спекулации. Всичко е било законно, защото кметът има отпуска. Той и към днешна дата има дни, които не са взети, стана ясно още от думите на Попов.
Той се надява до дни кметът да излезе от ареста.
"Благомир Коцев няма никакво намерение да подава оставка“, категоричен бе Попов.
Обясни, че днес се очаква да бъде насрочена дата за мярка за неотклонение на Благомир Коцев.
Цитира Чл. 42. От Закона за местното самоуправление и местната администрация, според чийто текстове кметът на Варна е в законни правомощия да е кмет, тъй като не е осъден, не е подал оставка и други.
Ето кой поема управлението на Варна от днес
