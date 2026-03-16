Владислав Горанов ще бъде лицето на ГЕРБ в 3-ти МИР Варна." Това съобщи в страницата си бившият кмет на Варна, Иван Портних.
Ексградоначалникът допълни:
Сега е моментът да пресека всякакви слухове, че аз лично ще бъда в листата. Нямам нужда от имунитет и никога не съм се стремил към такъв. Всякакви внушения, че ще "се спася“ като кандидат за депутат, са обикновени политически дъвки на нашите опоненти. Да, предлагано ми е да бъда депутат, при това не за първи път.
Но за мен на този етап е по-важно да бъда част от Общинския съвет на Варна, за да можем да спираме всички безобразия на абсолютно некадърната власт на Коцев и компания. Затова оставам във Варна. Считам, че това е отговорно. За да не даваме на ОПГ "Хоризонт“ да дишат "въздуха“ на варненци.
Усещането за злоупотреби и сериозна корупция във Варна е все по-осезаемо. Всъщност вече не е само усещане. Съпроводено с некадърност и неможене.
Да, предстои ми дело в края на месеца. Не е случайно, че е насрочено точно в разгара на предизборната кампания. Всъщност имам дежа вю. Всяка кампания в последните години е белязана от от измисленото обвинение за присанище "Карантината“.
Този път управляващите от ПП-ДБ решиха да върнат делото за разглеждане точно преди тези избори. Това не ме тревожи, напротив. В края на февруари се явих лично в Софийски градски съд и още тогава настоявах делото да тръгне. Въпреки огромните процесуални нарушения от страна на Теодора Георгиева, която бе отстранена от Кьовеши. Тогава съдът върна обвинението, защото не беше издържано и ясно. Обвинение, съшито с бели конци от политическите ни опоненти от ПП-ДБ, които използваха и европрокурорката си Теодора Георгиева като маша в цялата история. Видяхме и нейната почтеност...
Крайно време е истината да излезе наяве, въпреки сценаристите от ПП-ДБ. Затова ще бъда там лично.
Изборите през април са изключително важни и аз ще работя за тях като областен координатор на ГЕРБ, както винаги съм го правил.
Защото Варна губи време, възможности и средства, докато е управлявана от ПП-ДБ и ОПГ "Хоризонт“. И продължава да губи още.
А докато чакаме поредния спасител, губим и всякаквви възможности за развитие.
Ето и пълен състав на листата на ГЕРБ-СДС за 3-ти мир Варна:
1. Владислав Иванов Горанов
2. Евгени Георгиев Дянков
3. Мирослав Ласло Боршош
4. Кристиан Божидаров Ганчев
5. Даниел Павлов Митов
6. Милена Славова Димова
7. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
8. Явор Станев Станев
9. Мария Златкова Димитрова
10. Лидия Велик Маринова
11. Станислав Димитров Йорданов
12.Станислав Георгиев Иванов
13.Йорданка Иванова Проданова
14.Хасан Бюлентов Хасанов
15.Стефка Стоянова Пейчева
16.Ирина Тодорова Делчева
17.Борислав Пламенов Нанков
18.Бранимир Георгиев Георгиев
19.Гюлейдин Исмаил Кязим
20.Матей Льчезаров Матеев
21.Калин Светославов Калевски
Деница Димчева Димова
22.Радослав Павлов Димитров
23.Росица Маринова Георгиева
24.Младен Маринов Иванов
25.Павлина Светланова Тодорова
26.Теодора Стефанова Димитрова
27.Елена Иванова Стоилова
28.Николай Тошков Николов
29.Исмет Мустафа Ахмед
30.Найден Неделчев Андонов
31.Борислав Ивайлов Борисов
