В периода 01.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 02.12.2025 г., от 10:00 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Владислав Варненчик.На 02.12.2025 г., от 10:00 ч. до 11:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - кв. Владислав Варненчик.На 02.12.2025 г., от 8:40 ч. до 17:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. Арх. Георги Ганев, ул. Арх. Стефан Венедикт Попов, ул. Янко Костадинов и част от бул. Княз Борис I.На 02.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Михалич, с. Искър.На 02.12.2025 г., от 8:00 ч. до 13:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Ветрино, с. Добротич, с. Момчилово, с .Средно село.На 02.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул. ул 1-ва и ул. 20-та в района около Училището и пекарната, ул. 10-та, ул. 7-ма.На 02.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. 11-та с ул. 1-ва и ул 14-та.На 02.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Аспарухово.На 02.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Комунари,ТП ПС РОСА.