На 20.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - бул. Съборни 42 (Централна поща).В периода 19.12.2025 г. - 20.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - карето, заключено между ул. Дрин, бул. Сливница, бул. Приморски, ул. Александър Дякович, ул. Кракра.