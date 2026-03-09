Със заповед на служебния министър председател за зам. областни управители на област Варна са назначени юристите Доля Цветанова Пчелинска и Огнян Тодоров Рачев. Те ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяване на държавната политика на територията на областта, както и координацията между държавната и местната власт.Огнян Рачев е магистър по право, завършил ТУ – Варна, адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Варна. Той за втори път влиза в екипа на политическия кабинет на областния управител и добре познава спецификата на работата в Областна администрация, с която работи в продължение на една година /август 2023 – юли 2024/.Доля Пчелинска също е магистър по право и адвокат, вписан в АК – Варна. През последните години тя редовно бе избирана в състава на РИК – Варна.09.03.2026