Ето кои са новите зам.-областни управители на област Варна
Огнян Рачев е магистър по право, завършил ТУ – Варна, адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Варна. Той за втори път влиза в екипа на политическия кабинет на областния управител и добре познава спецификата на работата в Областна администрация, с която работи в продължение на една година /август 2023 – юли 2024/.
Доля Пчелинска също е магистър по право и адвокат, вписан в АК – Варна. През последните години тя редовно бе избирана в състава на РИК – Варна.
