Светла Василева Даскалова е съдията от варненския окръжен съд, който ще гледа делото "Коцев". Нейното име бе изтеглено от системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет.Системата бе активирана днес в 12:30 часа от ръководителя на Наказателното отделение и заместник-председател на Окръжен съд - Варна, Стоян Попов, предаде репортер наСъдия Даскалова е с много голям юридически опит. Съставът, който тя ще ръководи е тричленен.Съдия Даскалова има право да си направи отвод от делото, стана ясно от думите на съдия Стоян Попов.Двумесечен е срокът, в който тя трябва да насрочи делото. Мерките за неотклонение на задържаните лица са в документите, но няма срок, в който трябва да бъдат гледани.