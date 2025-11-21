Ето кой ще гледа делото "Коцев" във Варна
Системата бе активирана днес в 12:30 часа от ръководителя на Наказателното отделение и заместник-председател на Окръжен съд - Варна, Стоян Попов, предаде репортер на Varna24.bg.
Съдия Даскалова е с много голям юридически опит. Съставът, който тя ще ръководи е тричленен.
Съдия Даскалова има право да си направи отвод от делото, стана ясно от думите на съдия Стоян Попов.
Двумесечен е срокът, в който тя трябва да насрочи делото. Мерките за неотклонение на задържаните лица са в документите, но няма срок, в който трябва да бъдат гледани.
/
