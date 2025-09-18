Благомир Коцев. Председател на състава ще бъде бившият шеф на апелативния съд Георги Ушев, показа справка на "Фокус".
Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, а втори в състава ще е Венелин Иванов.
Дотук се стигна след като апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направиха отвод. Като причини те посочиха "безпрецедентна негативна кампания, която се води срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането на делото съдия".
Следващото заседание ще се проведе във вторник в сградата на Спецсъда на ул. "Черковна".
