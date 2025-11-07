Вторият международен конкурс за млади диригенти "Маестро Борислав Иванов“ завърши с Концерт на лауреатите в Деня на будителите. Безапелационен победител е испанецът Roc Fargas i Castells, който получи и наградите на публиката и оркестъра. Приза му връчи Светла Атанасова, дъщеря на Маестро Борислав Иванов, а на заключителния концерт присъстваха и двамата му синове Добромир Иванов и Борислав Иванов. На второ място се класира българинът Дориан Димитров, а на трето – французинът Yannick Mayard. До финал достигна и гъркинята Ioanna Vlagkouli. Освен парични награди, победителите в конкурса печелят възможности за изява с Оркестъра на Варненска опера, Камерен оркестър – Добрич и Симфоничния оркестър на Пазарджик.Благодарим на журито в състав проф. д-р Григор Паликаров – главен диригент на Държавна опера Пловдив, постоянен гост диригент на Варненска опера; Светослав Борисов – първи диригент и заместник генерален музикален директор в Anhaltisches Theater Dessau, Германия и постоянен гост диригент на Държавна опера Варна; Джанкарло Дe Лоренцо – музикален директор на симфоничния оркестър в Сан Ремо, Италия; Бойка Василева – артистичен директор на Държавна опера Варна. Третото издание на конкурса предстои през 2027 г.В заключителния концерт с лауреатите на конкурса участваха солистите на Варненската опера Йоана Железчева, Илина Михайлова, Ирина Жекова, Михаела Берова, Силвия Ангелова, Димитринка Райчева, Валерий Георгиев, Артьом Арутюнов, Пламен Димитров, Свилен Николов, Пламен Райков, Евгений Станимиров, Гео Чобанов. Те изпълниха арии, дуети и ансамбли от Верди ("Трубадур“, "Бал с маски“), Пучини ("Бохеми“, "Турандот“), Росини ("Севилският бръснар“), Чилеа ("Адриана Лекуврьор“), Понкиели ("Джоконда“).