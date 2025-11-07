Ето кой спечели конкурса за млади диригенти във Варна
©
Благодарим на журито в състав проф. д-р Григор Паликаров – главен диригент на Държавна опера Пловдив, постоянен гост диригент на Варненска опера; Светослав Борисов – първи диригент и заместник генерален музикален директор в Anhaltisches Theater Dessau, Германия и постоянен гост диригент на Държавна опера Варна; Джанкарло Дe Лоренцо – музикален директор на симфоничния оркестър в Сан Ремо, Италия; Бойка Василева – артистичен директор на Държавна опера Варна. Третото издание на конкурса предстои през 2027 г.
В заключителния концерт с лауреатите на конкурса участваха солистите на Варненската опера Йоана Железчева, Илина Михайлова, Ирина Жекова, Михаела Берова, Силвия Ангелова, Димитринка Райчева, Валерий Георгиев, Артьом Арутюнов, Пламен Димитров, Свилен Николов, Пламен Райков, Евгений Станимиров, Гео Чобанов. Те изпълниха арии, дуети и ансамбли от Верди ("Трубадур“, "Бал с маски“), Пучини ("Бохеми“, "Турандот“), Росини ("Севилският бръснар“), Чилеа ("Адриана Лекуврьор“), Понкиели ("Джоконда“).
Още от категорията
/
Научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава днес от Морска гара - Варна
08:34
Зазимиха символ на Варна
06.11
Портних: Кой от управляващата шуробаджанашка компания пълни гушата от превръщането на сърцето на Варна в мазна "бира-скара"
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.