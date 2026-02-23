Ето колко бебета се родиха с помощта на общинската програма инвитро във Варна
©
Програмата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, отбелязва 12 години от своето създаване. Община Варна е сред първите общини в страната, въвели подобна мярка за подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения. За периода от старта на програмата през 2014 г. до януари 2026 г. с общинско финансиране са родени общо 361 деца – 189 момчета и 172 момичета. Само през януари 2026 г. новородените са били четири.
Със средства от бюджета на Община Варна се финансират изследвания и медицински манипулации, които не се покриват по правилата на Център за асистирана репродукция (ЦАР), включително вътрематочни инсеминации и свързаните с тях изследвания, манипулации, лекарствени средства и други. Могат да се финансират още инвитро процедури със собствен генетичен материал при изчерпани опити по държавната програма или при двойки, които не отговарят на условията за кандидатстване на финансиране по ЦАР, както и изследвания, манипулации и инвитро процедури по донорска програма.
Финансовата подкрепа достига до 1022 евро за отделни дейности и до 1790 евро при донорски програми, като целта е да се разшири достъпът до лечение и да се даде реален шанс за родителство на повече двойки.
Дирекция "Здравеопазване“ към общината предоставя и възможност за консултации на двойки, желаещи да кандидатстват за финансиране на дейности по асистирана репродукция, като подпомага подготовката на необходимата документация за условията и реда за кандидатстване. Желаещите могат да получат информация на ет. 1 в сградата на Община Варна, както на адрес: https://varna.bg/bg/323
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Откриват нова вълнуваща изложба във Варна
18:50 / 22.02.2026
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съ...
15:16 / 22.02.2026
Обявено е предупреждение за морско вълнение!
08:09 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.