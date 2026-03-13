Осем са скривалищата на територията на Варненска област, които могат да бъдат използвани след кратка подготовка. Пет от тях са във Варна, останалите - в областта. Техният капацитет е общо за около 3 хиляди души. Това съобщи главен инспектор Антон Ангелов от Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението" на съвместен брифинг с областния управител Атанас Михов, съобщи БНР.Михов обясни, че обследването на укритията е само първият етап и ще се търси финансиране от държавата за цялостен ремонт и на останалите противорадиационни укрития и бомбоубежища, които са общо 70."Всички мерки, които целят гарантиране сигурността, спокойствието и защитата живота на гражданите в областта ще бъдат предприети. Оттук на базата на информацията колко от скривалищата са достъпни и използваеми и на базата на тази информация ще се набележат мерки колкото може от тях със средства, отпуснати от държавата, да бъдат пригодени за използване", поясни областният управител Атанас Михов.