Средната брутна месечна работна заплата в област Варна в последния месец на миналата година е била 2512 лева. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“ за последното трудовото възнаграждение в левове.Цифрите сочат още, че броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2025 г. намалява с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2025 г., като достига 150.4 хил. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо третото тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 25.4%, в "Операции с недвижими имоти“ - с 4.5% и в "Добивна промишленост“ - с 2.7%. Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.9% е регистрирано в дейност "Финансови и застрахователни дейности“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Преработваща промишленост“ - съответно 17.5 и 12.6%. В края на декември 2025 г. в сравнение с края на декември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.7 хил., или с 1.8%. Най-голямо увеличение на броя наети се наблюдава в икономическите дейности "Строителство“ и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с по 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост“ - с 22.9%, "Строителство“ - със 7.8% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2025 г. спрямо края на декември 2024 г. има в икономическата дейност "Финансови и застрахователни дейности“ - с 0.4 хил., което в проценти е с 17.3%. Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2025 г. е 2412 лв., за ноември - 2455 лв. и за декември - 2512 лева. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г. - 2460 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3635 лева. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 6.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - със 17.9%, "Операции с 1 недвижими имоти“ - с 13.0% и "Добивна промишленост“ - с 11.6%.Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.3%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост“, "Операции с недвижими имоти“ и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 8.8%, а в частния сектор - с 8.1%.Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:  "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4008 лева; "Финансови и застрахователни дейности“ - 3751 лева; "Образование“ - 3176 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Строителство“ - 1763 лева; "Други дейности“ - 1776 лева; "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1799 лева.