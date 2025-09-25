Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2025 г. е 2 371 лв., за май - 2 366 лв. и за юни - 2 348 лева. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. - 2 361 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 3 489 лв. и София - 2 370 лева. Стойностите станаха ясни от изнесените данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“ на НСИ.Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2025 г. се увеличава с 10.9 хил., или със 7.3%, спрямо края на март 2025 г., като достига 160.9 хил. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2025 г. най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 78.6%, в "Култура, спорт и развлечения“ - с 4.5% и в "Строителство“ - с 3.8%. Най-голямо намаление на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.3% е регистрирано в дейност "Финансови и застрахователни дейности“.В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - съответно 17.0 и 12.5%. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на юни 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 4.7 хил., или с 3.0%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост“ - с 20.1%, "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.8% и "Строителство“ - със 7.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2025 г. спрямо края на юни 2024 г. има в икономическата дейност "Финансови и застрахователни дейности“ - с 0.5 хил., което в проценти е с 19.0%.Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2025 г. е 2 371 лв., за май - 2 366 лв. и за юни - 2 348 лева. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. - 2 361 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 3 489 лв. и София - 2 370 лева. През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование“ - със 17.3%, "Строителство“ - с 15.8% и "Държавно управление“ - с 15.5%.Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.0%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Финансови и застрахователни дейности“, "Добивна промишленост“ и "Други дейности“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10.6%, а в частния сектор - с 9.7%.Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Финансови и застрахователни дейности“ - 4 758 лева; "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 651 лева; "Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 920 лева.Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 597 лева;· "Операции с недвижими имоти“ - 1 809 лева; "Други дейности“ - 1 817 лева.