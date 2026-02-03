Районният съд във Варна наложи условно наказание от 5 месеца лишаване от свобода и глоба от 255 евро на 56-годишен водач, засечен да управлява лек автомобил "Шкода“ в нетрезво състояние. Деянието е установено при проверка на полицейски служители край кръстовище в централната част на град Долни чифлик, в обедните часове на 18 октомври миналата година. Подсъдимият бе лишен от право да управлява автомобил в продължение на една година и 5 месеца.Друг 23-годишен водач е установен на 16 февруари 2024 г. във Варна да шофира автомобил "БМВ“ след употреба на наркотично вещество - кокаин. Съдът одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, като подсъдимият, който има предходна съдимост, приема да изтърпи ефективно наказание от 4 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. За срок от една година и 6 месеца 23-годишният подсъдим се лишава от право да управлява МПС.И в двата случая, освен направените по делата разноски, подсъдимите следва да заплатят равностойността на управляваните автомобили, тъй като не са тяхна собственост.Съдебните актове са окончателни.