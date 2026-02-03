Ето колко отнесоха пияни шофьори във Варна
© Varna24.bg
Друг 23-годишен водач е установен на 16 февруари 2024 г. във Варна да шофира автомобил "БМВ“ след употреба на наркотично вещество - кокаин. Съдът одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, като подсъдимият, който има предходна съдимост, приема да изтърпи ефективно наказание от 4 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. За срок от една година и 6 месеца 23-годишният подсъдим се лишава от право да управлява МПС.
И в двата случая, освен направените по делата разноски, подсъдимите следва да заплатят равностойността на управляваните автомобили, тъй като не са тяхна собственост.
Съдебните актове са окончателни.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.