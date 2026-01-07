Ето колко са точно имениците за Ивановден във Варна
© Община Варна
На днешния празник, посветен на Св. Йоан Кръстител, имен ден във Варна празнуват над 20 500 души. Сред тях са Ванко (33), Ваньо (40), Ваня (798), Жана (288), Ива (539), Ивайла (383), Ивайло (2 884), Ивана (133), Ивелин (853), Ивелина (1719), Йоан (488), Йоана (1097), Йоанна (436), Йовка (223), Йовко (29), Йово (8), Йовчо (60), Йонка (77), Йонко (60), Калоян (1 918) и женския вариант на името - Калояна (36). Именици на днешния ден са още Яна, Ивона, Ивон, Ванина и др. производни на популярното собствено име Иван.
Според националната статистика през изминалата 2025 година именниците на Ивановден в България (209 203 мъже и 117 937 жени) отстъпват първото място на тези, които черпят за здраве на Цветница – 77 496 мъже и 258 923 жени. Иван – името, което беше най-разпространеното мъжко име у нас, от няколко години е изместено от Георги и през 2025 г. е следвано от Димитър.
В народната традиция Ивановден се свързва с обредно къпане за здраве на момите и малките момиченца, както и на младите мъже и имениците, което символизира даването на Свето кръщение (Богоявление) в река Йордан от Св. Йоан Кръстител и предсказва пришествието на Месията (Христа). Денят поставя символичен завършек на цикъла от януарски празници, свързани с водата.
Още от категорията
/
Икономическият университет във Варна се похвали - на второ място е в страната по този показател
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.