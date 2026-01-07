6311 са жителите на община Варна, които носят едно от най-популярните имена в България – Иван. Жените с името Иванка пък са 2146, информираха от общинската администрация.На днешния празник, посветен на Св. Йоан Кръстител, имен ден във Варна празнуват над 20 500 души. Сред тях са Ванко (33), Ваньо (40), Ваня (798), Жана (288), Ива (539), Ивайла (383), Ивайло (2 884), Ивана (133), Ивелин (853), Ивелина (1719), Йоан (488), Йоана (1097), Йоанна (436), Йовка (223), Йовко (29), Йово (8), Йовчо (60), Йонка (77), Йонко (60), Калоян (1 918) и женския вариант на името - Калояна (36). Именици на днешния ден са още Яна, Ивона, Ивон, Ванина и др. производни на популярното собствено име Иван.Според националната статистика през изминалата 2025 година именниците на Ивановден в България (209 203 мъже и 117 937 жени) отстъпват първото място на тези, които черпят за здраве на Цветница – 77 496 мъже и 258 923 жени. Иван – името, което беше най-разпространеното мъжко име у нас, от няколко години е изместено от Георги и през 2025 г. е следвано от Димитър.В народната традиция Ивановден се свързва с обредно къпане за здраве на момите и малките момиченца, както и на младите мъже и имениците, което символизира даването на Свето кръщение (Богоявление) в река Йордан от Св. Йоан Кръстител и предсказва пришествието на Месията (Христа). Денят поставя символичен завършек на цикъла от януарски празници, свързани с водата.