Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Човек е така устроен, че бързо забравя несгодите! Но историята е за това, да му припомня как се е мъчил, какви трудности е трябвало да преодолява. Днешната публикация от рубриката на Varna24.bg"Преди и сега“ ще ви върне само 13 години назад във времето. На нашия колаж е възловото кръстовище между булевардите "Цар Освободител“ и "Васил Левски“.

То бе трудно за преминаване преди години, образуваха се тапи, дори и в не толкова натоварени часове от денонощието.

Новият бул. "Васил Левски“ във Варна, който свързва улиците "Подвис“ и "Девня“, беше официално въведен в експлоатация през 2019 г., след като получи Акт 16 на 4 октомври същата година.

Участъкът беше пуснат за движение при временна организация още през пролетта на 2019 г., а впоследствие е финализиран официално.

Това е един от най-големите инфраструктурни проекти в града, като изграждането на новото трасе цели да облекчи трафика от и към курортите.

Проектът е реализиран на стойност над 113 млн. лв.

На долната снимка от нашия колаж се вижда "Кампус 90“, който преди 13 години не съществуваше.

Припомнете си "Преди и сега“ от миналия път ТУК.