От днес до 20 януари възрастните хора ще получат първите си пенсии в новата валута. Те ще могат да видят точната сума в евро онлайн, в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.

ФОКУС изчисли приблизителните стойности на пенсиите в евро, позовавайки се на данните на МТСП след индексацията през юли.

Социалната пенсия за старост – 333,48 лв. става 170,50 евро

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 630,50 лв. става 322,36 евро

Средна пенсия – 1012 лв. става 517,42 евро

Максималната пенсия – 3400 лв. става 1738,40 евро

Важно е да отбележим, че става въпрос за средни стойности, подчертава ФОКУС.

При приемането на Бюджет 2026 и при условие, че индексирането на пенсиите остане по "швейцарското правило" се очаква след юли тази година средната пенсия да стигне 541,20 евро, а минималната 346,87 евро.