На днешното заседание на комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна бяха обсъдени резултатите на 11 здравни заведения и 6 търговски дружества, собственост на Община Варна.Обобщените данни показват, че значителна част от дружествата са приключили годината с положителни резултати. Най-добро представяне сред лечебните заведения има "Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна“, която е реализирала печалба от 747 хил. лв.С положителен резултат е и Специализираната болница по акушерство и гинекология "Проф. д-р Димитър Стаматов“, отчела 215 хил. лв. печалба.За разлика от тях, "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания – Варна“ остава в затруднено положение, като за 2024 г. загубата възлиза на 416 хил. лв.