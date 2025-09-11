ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето коя е най-печелившата варненска болница
Обобщените данни показват, че значителна част от дружествата са приключили годината с положителни резултати. Най-добро представяне сред лечебните заведения има "Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна“, която е реализирала печалба от 747 хил. лв.
С положителен резултат е и Специализираната болница по акушерство и гинекология "Проф. д-р Димитър Стаматов“, отчела 215 хил. лв. печалба.
За разлика от тях, "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания – Варна“ остава в затруднено положение, като за 2024 г. загубата възлиза на 416 хил. лв.
