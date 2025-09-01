На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.В периода 01.09.2025 г. - 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.В периода 01.09.2025 г. - 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Куманово.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дъбравино.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, ул. Димитър Манчев, електрозахранени от МТП 1665.На 01.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Радево – клиентите, електрозахранени от МТП 2.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 14:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители, ул. Перник, ул. Злетово, ул. Балатон, ул. Детелин Войвода, ул. Драва, ул. Искър, ул. Майстор Манол, ул. Места, ул. Мур, ул. Найчо Цанов, ул. Тунджа, ул. Чонгора, ул. Камчия, ул. Сергей Румянцев, ул. Янтра, ул. Атанас Калчев, Инж.Каракулаков, ул. СВ. СВ.Кирил И Методий, ул. Средец, ул. Горна студена, Български Пощи ЕАД, НЧ Просвета, Община Варна ИНФ.ТАБ, Община Варна светофар, КРЕС ИНВЕСТ АД, ВАРНАФАРМА - М ООД, СУ Любен Каравелов, НУ Васил Левски, Храм Свети Цар Борис.На 01.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Промишлена зона Метро , кв. Вл. Варненчик.На 01.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калоян.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Черноок.На 01.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 01.09.2025 г., от 9:30 ч. до 14:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр.ВАРНА; ул. ПРЕСЛАВ № 21, 23, 33, 37, 39.